Juve Stabia-Salernitana 1-0 pagelle e highlights | follia Njoh Stojanovic in vena di regali

Salernitana che al Menti, completamente gialloblù per il divieto ai tifosi granata, non riesce a conquistare punti nonostante un secondo tempo gagliardo. Situazione di classifica sempre più complicata con la panchina di Breda che continua a vacillare. Sul banco degli imputati anche Marchetti di Ostia per alcune decisione che hanno fatto storcere il muso ai calciatori ospiti ed all'allenatore trevigiano. follia di Njoh dopo un primo tempo con pochi squilliContro la lanciatissima Juve Stabia Breda sposta Soriano al fianco di Zuccon per ovviare all'assenza dello squalificato Amatucci. Il tecnico rilancia Njoh e Tongya dal primo minuto. Il primo tempo regala poche emozioni con i padroni di casa più intraprendenti e gli ospiti che si limitano a contenere le inconsistenti sfuriate avversarie.

