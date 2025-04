Pronostico Brentford-Chelsea | la difesa fa la differenza

Brentford-Chelsea è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Con la complicata vittoria contro il Tottenham nel turno in mezzo alla settimana, il Chelsea di Enzo Maresca si è guadagnato la possibilità di rimanere al quarto posto in classifica – quello che varrà di certo la Champions League – per un altro paio di giorni. E secondo noi anche per la prossima settimana.Stanno bene i Blues, che nelle ultime cinque partite hanno vinto quattro volte – una sola sconfitta contro l'Arsenal in trasferta – e che hanno pure trovato il gol di un Enzo Fernandez che, sotto questo aspetto, aveva dato poco alla squadra nel corso dell'annata. Se si sblocca anche lui (di solito qualche gol nelle gambe ce l'ha), allora raggiungere l'obiettivo stagione è possibile.

