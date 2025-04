Antonello Fassari il dolore dei colleghi | da Brignano a Guzzanti i messaggi

Brignano a Corrado Guzzanti, da Massimiliano Bruno a Francesca Reggiani. Tanti i messaggi di amici e colleghi per Antonello Fassari, morto oggi 5 aprile 2025 all'età di 72 anni. "Antonello mi mancherai tanto, ricordo di te le lunghe chiacchierate sul set del film 'Bambino di Betlemme' e poi sul set de

