Svilar infiamma Roma Juve | È una partita importantissima Alla Juventus potrebbe succedere la stessa cosa che è successa a noi

Mile Svilar, prima di Roma–Juve, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche del big match di domani. Le parole del portiere giallorosso.

Roma-Juve – «È una partita importantissima. Sarà difficile da preparare, perché loro hanno cambiato da poco allenatore. E Tudor può aver dato la scossa, come sempre dopo le svolte tecniche. É successo anche a noi, no?».

