ATP di Montecarlo via alla stagione sulla terra rossa | dal 6 aprile anche gli Azzurri in gara

Montecarlo apre la stagione sulla terra rossa e sarà una tappa di avvicinamento fondamentale per gli Internazionali di Roma. Nel Principato non ci sarà Jannik Sinner, che sta preparando il ritorno nella Capitale dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, mentre tutti i big non mancheranno. E proveranno a strappare il titolo di campione a Stefanos Tsitsipas, vincitore già tre volte del torneo.I big e gli italianiNel Principato, ci sarà Alexander Zverev a guidare il seeding e Sinner sarà spettatore interessato. Se il tedesco non vincerà il titolo, Jannik rientrerà da numero uno. Ci saranno poi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, reduce dalla sconfitta in finale a Miami e pronto a far ripartire la caccia al centesimo titolo Atp.Saranno sei i tennisti italiani impegnati nel Montecarlo Masters .

