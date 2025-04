19enne accoltellato nel pomeriggio | dopo l’operazione la prognosi resta riservata fermato l’aggressore

19enne che questo pomeriggio è stato ferito con un coltello all’addome forse dopo un litigio nella zona alta della città all’incrocio tra via Meomartini e via Guidi. Le sue condizioni avevano immediatamente richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato al nosocomio sannita dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma per fortuna non è in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata. Nel frattempo gli uomini della Squadra Mobile hanno fermato il presunto aggressore: come era già emerso in un primo momento si tratterebbe di un coetaneo del ragazzo ferito. L'articolo 19enne accoltellato nel pomeriggio: dopo l’operazione la prognosi resta riservata, fermato l’aggressore proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - 19enne accoltellato nel pomeriggio: dopo l’operazione la prognosi resta riservata, fermato l’aggressore Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano notizie nel complesso confortanti dall’ospedale San Pio dove è ricoverato ilche questoè stato ferito con un coltello all’addome forseun litigio nella zona alta della città all’incrocio tra via Meomartini e via Guidi. Le sue condizioni avevano immediatamente richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato al nosocomio sannita dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma per fortuna non è in pericolo di vita, anche se la. Nel frattempo gli uomini della Squadra Mobile hannoil presunto aggressore: come era già emerso in un primo momento si tratterebbe di un coetaneo del ragazzo ferito. L'articolonellaproviene da Anteprima24.

19enne accoltellato nel pomeriggio: dopo l'operazione la prognosi resta riservata, fermato l'aggressore. Benevento, 19enne accoltellato dopo una lite: fermato l'aggressore. Benevento, accoltellato 19enne in strada: indaga la Polizia. Accoltellato dopo una lite: grave 19enne. Ragazzo di 19 anni accoltellato al collo nel Bresciano: arrestato un 20enne per tentato omicidio. Rissa nel centro di accoglienza: 19enne accoltellato, è gravissimo. Ne parlano su altre fonti

Benevento, 19enne accoltellato dopo una lite: fermato l'aggressore - Lite tra giovani con accoltellamento. Paura nel pomeriggio a Benevento, dove un 19enne è stato ferito all'addome da una coltellata infertagli da ... (msn.com)

Benevento, accoltellato 19enne: è in ospedale in codice rosso - Un 19enne di Benevento è ricoverato in ospedale dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di sabato. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 all’incrocio tra via Meomartini e via Guidi. La vittim ... (rainews.it)

Ragazzo di 19 anni accoltellato al collo nel Bresciano: arrestato un 20enne per tentato omicidio - Un 19enne è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 marzo, a Gardone Valtrompia (in provincia di Brescia) in seguito a una lite in strada. Il ragazzo è stato trasportato in ... (fanpage.it)