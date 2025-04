Meloni | Mare asset su cui puntiamo centrale nelle strategie nazionali

Mare è centrale nelle strategie nazionali e rappresenta un asset su cui stiamo puntando con grande determinazione, perché è ciò che siamo che di fatto ci impone di farlo. Siamo infatti una nazione marittima, una nazione al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra l’Europa, l’Africa e il Medioriente, ma anche la cerniera tra i due grandi spazi marittimi del mondo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-pacifico dell’altro. Tutto questo rende l’Italia centrale nelle dinamiche globali, e ci offre anche straordinarie opportunità. Penso ad esempio alla possibilità di diventare – come stiamo cercando di fare – l’hub energetico d’Europa, per far incontrare l’offerta, esistente e potenziale, del Continente africano con la domanda europea di energia. Così come penso all’opportunità di essere il punto di arrivo o lo snodo di una vasta rete di interconnessioni economiche e infrastrutturali. Lapresse.it - Meloni: “Mare asset su cui puntiamo, centrale nelle strategie nazionali” Leggi su Lapresse.it “Mai come ora l’economia dele rappresenta unsu cui stiamo puntando con grande determinazione, perché è ciò che siamo che di fatto ci impone di farlo. Siamo infatti una nazione marittima, una nazione al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra l’Europa, l’Africa e il Medioriente, ma anche la cerniera tra i due grandi spazi marittimi del mondo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-pacifico dell’altro. Tutto questo rende l’Italiadinamiche globali, e ci offre anche straordinarie opportunità. Penso ad esempio alla possibilità di diventare – come stiamo cercando di fare – l’hub energetico d’Europa, per far incontrare l’offerta, esistente e potenziale, del Continente africano con la domanda europea di energia. Così come penso all’opportunità di essere il punto di arrivo o lo snodo di una vasta rete di interconnessioni economiche e infrastrutturali.

VIDEO Meloni: "Mare asset su cui puntiamo, centrale nelle strategie nazionali" - LaPresse. Meloni: "L'economia del mare e' centrale, asset su cui puntiamo". Meloni: economia del mare centrale, asset su cui puntiamo. Conte porta 100mila persone in piazza contro il riarmo: da qui parte l’alternativa. G7, Giorgia Meloni chiude il summit pugliese: "È stato un successo, grande capacità dell'Italia". L'agricoltura come asset strategico al centro di un summit di Fratelli d'Italia che si terrà a Francavilla al Mare. Ne parlano su altre fonti

Meloni divide e vince, Trump tenta l'affare, il giallo di Manola trovata morta in mare e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Meloni non ha offeso Spinelli, la polemica è fuori luogo", commenta Tajani. "Ho solo letto un testo. Un testo 80 anni fa aveva la sua contestualità. Se lo distribuisci oggi, io devo leggerlo e ... (today.it)

Fratoianni: “Meloni è andata al Cpac, sul palco in cui si fanno saluti fascisti. Vergogna, ha disonorato il nostro Paese” - Terna investirà 3,6 miliardi di euro per le attività di rinnovo ed efficienza degli asset ... cui è intervenuta con nettezza la segretaria Elly Schlein: "Ultimi senza appello e il governo ... (ilfattoquotidiano.it)

La Meloni dà lezione di inquinamento in mondovisione - Il biglietto da visita con cui la premier Giorgia ... le concessioni per estrarre gas nel mare Adriatico. Il biglietto da visita con cui la premier Giorgia Meloni si è presentata al summit ... (lanotiziagiornale.it)