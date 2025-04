Musah Conceicao lo toglie a metà primo | tra di loro succede di tutto!

primo tempo caotico e ricco di situazioni differenti, c'è il caso Musah: il centrocampista è stato sostituito subito È stato un primo tempo incredibile quello di San Siro. Proprio come successo al Maradona contro il Napoli, il Milan si fa subito trovare impreparato subendo gol nei primi minuti. Stavolta non al 2? come successo con Politano, ma in compenso ne subisce due in dieci giri di lancette.Musah, Conceicao lo toglie a metà primo: tra di loro succede di tutto! (Lapresse) – rompipallone.itIl primo arriva su errore gravissimo di Musah che spalanca la strada a Gudmundsson, bravissimo a superare il diretto marcatore, metterla in mezzo e trovare Thiaw che insacca nella propria porta con l'ennesimo sfortunato autogol di questa stagione.Successivamente è una straordinaria azione nata dai piedi d Fagioli che trova con un lancio perfetta Parisi, abile a crossare dall'altra parte dove c'è Dodo che serve Kean: l'attaccante deve solo appoggiarla in porta per il 2-0 lampo.

