Comuzzo Juventus novità sul futuro del difensore! Cambia la posizione della Fiorentina ma c’è un altro ostacolo per i bianconeri Tutti i dettagli

Pietro Comuzzo non è più titolare nella Fiorentina e nella prossima estate potrebbe lasciare i viola. Osserva anche il calciomercato Juve, ma non mancherà la concorrenza. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, il centrale classe 2005 piace anche al Manchester United, con alcuni osservatori del club inglese che lo avrebbero già visionato dal vivo diverse volte. Oltre ai Red Devils, riferiscono dall'Inghilterra, ci sarebbero anche Tottenham, Newcastle, Chelsea e Arsenal, praticamente tutte le big della Premier League. Anche la Juve è dunque avvisata.

