Xbox Game Pass sono già 4 i giochi di Maggio 2025 confermati da Microsoft

Microsoft guarda già avanti ed inizia a scoprire le carte per quanto riguarda Xbox Game Pass di Maggio 2025. I primi quattro titoli confermati delineano un mese variegato e ricco di personalità, con grandi ritorni, esperimenti creativi e sorprese per tutti i gusti.Appena pochi giorni dopo aver scoperto la prima ondata di giochi del Game Pass di Aprile 2025, vediamo qui sotto i titoli in arrivo il prossimo mese nel celeberrimo servizio in abbonamento:Revenge of the Savage Planet (Xbox Series XS e PC) – Disponibile dal 8 MaggioDOOM: The Dark Ages (Xbox Series XS e PC) – Disponibile dal 15 MaggioTO A T (Xbox One, Xbox Series XS e PC) – Disponibile dal 28 MaggioSpray Paint Simulator (Xbox One, Xbox Series XS e PC) – Non è stata ancora comunicata la data di uscita precisaIl titolo più atteso è DOOM: The Dark Ages, disponibile dal 15 Maggio su Xbox Series XS e PC. Game-experience.it - Xbox Game Pass, sono già 4 i giochi di Maggio 2025 confermati da Microsoft Leggi su Game-experience.it Nonostante aprile sia appena iniziato,guarda già avanti ed inizia a scoprire le carte per quanto riguardadi. I primi quattro titolidelineano un mese variegato e ricco di personalità, con grandi ritorni, esperimenti creativi e sorprese per tutti i gusti.Appena pochi giorni dopo aver scoperto la prima ondata dideldi Aprile, vediamo qui sotto i titoli in arrivo il prossimo mese nel celeberrimo servizio in abbonamento:Revenge of the Savage Planet (Series XS e PC) – Disponibile dal 8DOOM: The Dark Ages (Series XS e PC) – Disponibile dal 15TO A T (One,Series XS e PC) – Disponibile dal 28Spray Paint Simulator (One,Series XS e PC) – Non è stata ancora comunicata la data di uscita precisaIl titolo più atteso è DOOM: The Dark Ages, disponibile dal 15suSeries XS e PC.

Xbox Game Pass conferma il suo primo gioco gratis di maggio. Che giochi escono su Xbox Game Pass a maggio? Manca un mese ma abbiamo già 4 conferme. Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di aprile: c'è anche South of Midnight. Xbox Game Pass perderà sette giochi a metà aprile: vediamo i titoli in uscita. Xbox Game Pass: arrivano South of Midnight, Borderlands 3 UE ed altri. Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di aprile: arrivano South of Midnight e Blue Prince. Ne parlano su altre fonti

Che giochi escono su Xbox Game Pass a maggio? Manca un mese ma abbiamo già 4 conferme - Aprile ha tanto da offrire e maggio è ancora lontano, ma abbiamo già una lista di quattro novità confermate su Game Pass per il mese prossimo. (msn.com)

Xbox Game Pass perderà sette giochi a metà aprile: vediamo i titoli in uscita - Come da tradizione, con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo vengono anche identificati i titoli destinati a uscire dal catalogo, dunque vediamo anche in questo caso i giochi che lasceranno Game Pass ... (msn.com)

Sorpresa per gli abbonati al Game Pass di Xbox: è disponibile già da oggi - Ottime notizie per gli abbonati al Game Pass di Xbox: c'è una grande sorpresa disponibile già da oggi per tutti. (videogiochi.com)