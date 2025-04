M5S Conte vince la scommessa | tanti in piazza non solo i suoi

solo l’inizio”. Sta in quel “tutti insieme” che Giuseppe Conte orgogliosamente proclama sui suoi canali social il senso della scommessa vinta dal Movimento 5 stelle, capace di chiamare in piazza a Roma decine di migliaia di persone e soprattutto di mettersi alla testa della protesta contro il riarmo europeo e per la fine del “genocidio” contro i palestinesi, secondo tema più citato dagli oratori sul palco dei Fori imperiali e più visibile nel corteo, per bandiere, striscioni e kefie dedicati alla tragedia in corso. “Tutti insieme” perché stavolta in piazza non si è vista solo la capacità organizzativa del suo Movimento, ma una parte non marginale del “popolo” pacifista e della diaspora di quella sinistra che un tempo si autodefiniva “radicale”. Leggi su Ildenaro.it Roma, 5 apr. (askanews) – “Oggi nasce una grande alternativa all’Italia del riarmo, dei tagli alla sanità, alla scuola, alle imprese. Li fermeremo. Tutti insieme. Èl’inizio”. Sta in quel “tutti insieme” che Giuseppeorgogliosamente proclama suicanali social il senso dellavinta dal Movimento 5 stelle, capace di chiamare ina Roma decine di migliaia di persone e soprattutto di mettersi alla testa della protesta contro il riarmo europeo e per la fine del “genocidio” contro i palestinesi, secondo tema più citato dagli oratori sul palco dei Fori imperiali e più visibile nel corteo, per bandiere, striscioni e kefie dedicati alla tragedia in corso. “Tutti insieme” perché stavolta innon si è vistala capacità organizzativa del suo Movimento, ma una parte non marginale del “popolo” pacifista e della diaspora di quella sinistra che un tempo si autodefiniva “radicale”.

M5S, Conte vince la scommessa: tanti in piazza, non solo i suoi. M5S contro il riarmo: “Siamo 100 mila”. Conte: “Stiamo costruendo un pilastro contro il governo”. Maxi incidente sulla Provinciale, coinvolte cinque auto. Sub soccorsi nel lago, uno è gravissimo. Pasqua con sorpresa, buoni sconto e omaggi nei negozi di Merate. Chi vince se vince, chi rischia se perde: la posta in gioco per i leader. Ne parlano su altre fonti

M5S, Conte vince la scommessa: tanti in piazza, non solo i suoi - Roma, 5 apr. (askanews) – “Oggi nasce una grande alternativa all’Italia del riarmo, dei tagli alla sanità, alla scuola, alle imprese. Li fermeremo. Tutti insieme. È solo l’inizio”. Sta in quel “tutti ... (askanews.it)

M5s in piazza a Roma, l'abbraccio Boccia-Conte che imbarazza Schlein - È probabilmente l’immagine della giornata. Il capo delegazione dem, Francesco Boccia, si fa largo tra la folla per abbracciare il ... (iltempo.it)

Conte lavora sulla piazza: la scommessa pacifista per “stanare” Schlein - «Qui paghiamo noi» pungono dal M5s parlando del palco di Serra ... delle eccezioni al limite dei due mandati resta ancora irrisolta. Ma ora la scommessa di Conte sta pagando e il pacifismo si sta ... (editorialedomani.it)