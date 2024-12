Ilrestodelcarlino.it - Funerali separati per i due alpinisti morti sul Gran Sasso

Santarcangelo (Rimini), 28 dicembre 2024 - Insieme fino all'ultimo. Così hanno deciso le famiglie di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due amicidi Santarcangelosul. I corpi di Perazzini, 42 anni, e Gualdi, 48, sono stati ritrovati ieri mattina. Erano dispersi da domenica. Le famiglie sono rientrate in queste ore a Santarcangelo, e stasera (probabilmente) parteciperanno alla fiaccolata organizzata nella frazione di San Vito - dove abitavano entrambi - dagli amici delle vittime e dalla parrocchia. La fiaccolata partirà alle 20,30. Lunedì ci sarà un'altra iniziativa per ricordare i due. L'amministrazione comunale, l'associazione dei commercianti Città Viva e la Pro Loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo. A partire dalle 18, due file di candele verranno accese lungo la scalinata di via Saffi.