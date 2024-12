Sport.quotidiano.net - FOOTBALL AMERICANO: la finale l’11 gennaio a milano. I giovani Warriors sfidano il Vh Team per il titolo under 15

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un traguardo importante per il mondoche, nel frattempo, sta cominciando a fissare i paletti per la prossima stagione quando i Guerrieri saranno ancora uno dei punti fermi del massimo campionato. La formazione15, allenata da Michele Volpones, ha conquistato latricolore., al Vigorelli di, ci sarà l’ultimo atto della stagione con il Vh. Una formazione trasversale che raccoglie i migliori prospetti di categoria di Vipers Modena – un paio d’anni fa c’era stato il tentativo di operare insieme con i Guerrieri –, gli Hogs Reggio Emilia e i Doves Bologna di Luca Aldrovandi. Nel campo di casa, al centro sportivo Bernardi, iGuerrieri nella semispazzano via i Frogs Legnano 58-26. Protagonisti assoluti del confronto Marco Lambertini, Tommaso Serra e Achille Volpones.