Empoli-Genoa 1-2 | Vieira conquista vittoria preziosa con Badelj ed Ekuban

(Adnkronos) – Tre punti preziosi per il, che rifila un 2-1 a domicilio all’e si allontana dalla zona retrocessione. Al Castellani, dopo un primo tempo equilibrato, succede tutto nella ripresa con i gol died. Nel mezzo il rigore sbagliato di Esposito, che nel finale accorcia le distanze di testa. Con questi tre puntisale a quota 19 e aggancia proprio l’in classifica. Match divertente in avvio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Gyasi spaventa subito gli ospiti, Vitinha ci prova dal limite dell’area, ma il suo tiro si spegne alto. L’aumenta la pressione, mentre ilsi difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Alla mezzora è Anjorin a cercare la porta da fuori, con il suo destro, forte ma centrale, che viene deviato con i pugni da Leali.