Dramma in Italia | lei lo caccia di casa lui prova ad arrampicarsi sul balcone ma scivola È tragedia

a Cagliari. Un ragazzo di 32 anni, Georg Pfaffenroth, di origini tedesche residente in Svizzera, è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo nel quartiere Sant’Elia a Cagliari, in via Schiavazzi. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe arrampicato sulla grondaia del palazzo per raggiungere ladella fidanzata cagliaritana dopo che lei lo avevato via a seguito dell’ennesimo litigio.Leggi anche: Uomo trovato morto nello scantinato, indagata una persona: ipotesi di “morte come conseguenza di altro delitto”Il giovane avrebbe così deciso di tornare nell’appartamento arrampicandosi sulla grondaia del palazzo ma avrebbe perso l’equilibrio: è caduto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che non hanno però potuto salvarlo.La coppia si trovava a Cagliari, in un palazzo di via Schiavazzi, dove la ragazza è residente, per le vacanze.