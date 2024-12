Ilgiorno.it - Disabilità, teatro a ostacoli, un altro caso Arcimboldi: “Scalini e visibilità ridotta Mio figlio se n’è andato”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 dicembre 2024 – Quella del 25 dicembre alnon è stata una bella serata neppure per Teresa Bellini e suoAlberto, 32enne con. Referente lombarda di Confad e nel direttivo della Fondazione Condivivere, Bellini aggiunge la sua testimonianza a quella riportata ieri, quella di Stefania Rocca e di suoFrancesco, 12enne con sindrome RNU 4-2. In sintesi: dopo tre richiami in neanche 30 minuti dall’inizio dello spettacolo, Francesco è stato invitato da una maschera ad uscire dalperché, a detta della stessa maschera, stava procurando fastidio ad altri spettatori per via delle sue reazioni a quanto vedeva accadere sul palco. Un fatto che, evidentemente, è la spia di mancanze e carenze organizzative da parte dei responsabili degli, in particolare della direzione organizzativa e artistica.