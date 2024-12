Lanazione.it - Capodanno, dai teatri a piazza Duomo: ecco gli eventi a Pistoia per festeggiare il 2025

, 28 dicembre 2024 – Tre diverse proposte che possono diventare alla fine, per i più “resistenti”, anche una sola e unica, una sorta di “modalità maratona” per arrivare alla fine del 2024 e, allo scoccare della mezzanotte, salutare l’arrivo del. Fine e inizio d’anno anche questa volta organizzato da Fondazionedicon il Comune di(con il sostegno di Fondazione Caript e con il contributo di Toscana Energia e Esselunga). Luoghi d’incontro e di festa saranno, in ordine cronologico di offerta, il Funaro, il Teatro Manzoni edel. Primo di tre momenti destinato indistintamente a tutto il pubblico di età superiore ai 3 anni sarà lo spettacolo “Ode alla vita” (alle 17 e poi in replica alle 22) della Compagnia Rodisio, progetto di ricerca che ha girato l’Europa incentrato sull’ironia, la leggerezza e l’intelligenza che è il linguaggio che contraddistingue da sempre la Compagnia.