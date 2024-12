Sport.quotidiano.net - Cagliari-Inter 0-3, Bastoni, Lautaro e Calhanoglu per il tris

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 dicembre 2024 – Una partita bella e difficile nel primo tempo, a senso unico nella ripresa. L’passa ancora una volta ae si sblocca pure, tutto utile per andare a caccia della Supercoppa tra qualche giorno. E’ statoa mettere in discesa la sfida con un prezioso colpo di testa a pallonetto a inizio ripresa, poi tutto facile conin tap in ravvicinato e, su rigore, ad arrotondare il risultato.bella e concreta, ancora con un clean sheet e in piena corsa per lo Scudetto. Ora la Supercoppa, con unin più nel motore dati i quasi due mesi di digiuno prima del gol alla Unipol Domus. Il, invece, ha pagato l'infortunio di Mina, che ha privato Nicola del totem difensivo nel secondo tempo, aprendo le porte a unaspietata.