Agente penitenziaria fa sesso con un detenuto in cella | la scena immortalata in un video compromettente

Un, un’sospesa e un’indagine in corso. È bufera nella prigione di Five Wells, nel Northamptonshire (Regno Unito), dove una guardia è stata arrestata con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio per aver avuto rapporti sessuali con un.Il filmato, che ritrae l’e il prigioniero in atteggiamenti intimi, è stato diffuso tra i detenuti della struttura, scatenando un’ondata di indignazione e mettendo in imbarazzo l’amministrazione. “Un’di custodia della prigione è stata sospesa e arrestata dalla polizia del Northamptonshire”, ha dichiarato un portavoce del carcere al Sun. “Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente mentre sono in corso indagini”.La prigione di Five Wells, gestita dalla società privata G4S, è finita al centro delle cronache già in passato per episodi simili.