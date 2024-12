Quotidiano.net - Addio Pedullà, critico letterario e presidente Rai

È morto all’età di 94 Walter, saggista, giornalista, docente universitario,, nonchédella Rai negli anni ’90. Nato in Calabria, a Roma all’università diventa allievo e poi assistente di Giacomo Debenedetti, per cui nutre un’ammirazione senza limiti, e nella sua ascesa nel mondo culturale e universitario incontra e diventa amico di molti fra i maggiori intellettuali del suo tempo, da Malerba a Sciascia, da Bonaviri (che come medico gli salva la vita) a D’Arrigo, da Pagliarani, a Volponi e a Borsellino. E poi gli scrittori che incontra e non resiste ad intervistare, da Gadda che gli risponde a monosillabi, a Pasolini che lo porta in macchina per la periferia romana. La passione politica (era socialista) lo porta al ruolo diper L’Avanti per anni, dal 1961 al 1993 – prima delle collaborazioni con Il Messaggero, L’Unità, Italia Oggi e Il Mattino.