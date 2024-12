Oasport.it - United Cup 2024, l’Italia studia le sue avversarie. L’Australia sfida l’Argentina, la Spagna si gioca tutto con la Grecia

In attesa dell’esordio di domenica mattina,le suenellaCup 2025. Si apre infatti il girone D a Sydney, quello degli azzurri, ma anche di Francia e Svizzera, che giocheranno nella notte. La squadra italiana (con Paolini e Cobolli e il doppio misto Errani/Vavassori) è favorita per vincere il raggruppamento, ma sia francesi sia svizzeri hanno le carte perrsela. La Francia si affida sopratad Ugo Humbert, reduce da una stagione decisamente importante con il picco della finale a Parigi-Bercy, mentre nel singolare scenderà in campo Chloe Paquet. Tra le file della Svizzera, invece, tante incognite sulla condizione di Dominic Stricker e sopratBelinda Bencic, con il primo bloccato da un infortunio alla schiena nele con la seconda invece che vivrà la stagione del ritorno dopo la maternità.