Oasport.it - Tragedia nella Sydney-Hobart: morti due velisti. Cosa è successo nella storica regata

Una brutta notizia si lega alla2024, edizione numero 79 di una delle regate d’altura oceanica più importanti e prestigiose al mondo, fondata nel lontano 1945 e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. La gara che ha preso il via nel tradizionale giorno di Santo Stefano, con ben 105 imbarcazioni sulla linea di partenza, è stata sconvolta da una.Come riportano le cronache, duefacenti parte degli equipaggi degli yacht Flying Fish Arctos e Bowline sonoper un incidente verificatosi quando le barche si stavano dirigendo verso la lungo la costa del Nuovo Galles del Sud. Per quanto descritto nel comunicato ufficialmente degli organizzatori della competizione, l’incidente sarebbe stato causato dall’impatto che i duehanno avuto contro i boma (le travi in alluminio che sostengono la base della randa).