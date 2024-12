Anteprima24.it - Spaccia droga nel suo negozio in pieno centro: arrestato 39enne

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in occasione delle festività natalizie, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un trentanovenne, di Avellino, con pregiudizi in materia di stupefacenti, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.In particolare, in seguito ad un controllo e alla perquisizione a carico dell’indagato, mentre si trovava presso l’esercizio commerciale che gestisce nelurbano di Avellino, erano rivenuti e sequestrati nella disponibilità del predetto 14 involucri termosaldati di presunta sostanza stupefacente, ben occultati ma posti in luogo accessibile e già pronti per i clienti.Quanto sequestrato era sottoposto ad accertamenti presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e risultava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in singole dosi.