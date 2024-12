Ilgiorno.it - Sequestrati 140 chili di fuochi d’artificio irregolari e 22.000 articoli senza marchio Ce

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 27 dicembre 2024 -Sedici rivenditori controllati, 140 chilogrammi di manufattie 22.000 pezzi non muniti dicertificativo CE. È il bilancio dei controlli suiartificiali, predisposti dalla Prefettura di Lodi, in via preventiva ed eseguiti, in vista di Capodanno, nel Lodigiano. Sono stati ispezionati negozi di minuta vendita al dettaglio di spettacoli pirotecnici, per un totale di 16 realtà. Il sequestro e le sanzioni hanno riguardato, in particolare, tre negozi di Sant'Angelo Lodigiano, San Martino in Strada e Cornegliano Laudense. In queste realtà è scattato il sequestro di oltre 140 chilogrammi di manufattie quasi 22.000 pezzi non muniti dicertificativo CE. L'obiettivo delle forze dell'ordine era fare prevenzione prima dei festeggiamenti del Capodanno.