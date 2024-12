Ilfattoquotidiano.it - Russia-Ucraina, gli Usa frenano sulla pace mediata dalla Slovacchia: “I commenti di Putin? Vacui”

Chi aveva ceduto all’entusiasmo per le parole di Vladimirsu un accordo diindovrà ravvedersi. A frenare sulle trattative è intervenuta l’amministrazione americana che, a 24 ore dalle parole del capo del Cremlino che ha ricevuto il premier slovacco Robert Fico, ha definito con il suo portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, “” idel presidente russo: “Non è un uomo che va preso seriamente quando si parla di una soluzione”, ha chiuso annunciando un imminente nuovo pacchetto di aiuti per Kiev.La posizione di Washington deve ovviamente essere pesata. L’amministrazione Biden è ormai al suo tramonto, il 20 gennaio alla Casa Bianca tornerà Donald Trump e per il presidente democratico è quindi più semplice mantenere una posizione ideologica, con sguardo a brevissimo termine, sapendo che presto dovrà cedere il posto al suo successore.