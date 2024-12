Sport.quotidiano.net - Risultati Serie B, diciannovesima giornata: il Pisa batte il Sassuolo. Solo pari per lo Spezia

Bologna, 27 dicembre 2024 – LadiB si apre con la sconfitta delall’Arena Garibaldi: contro il, i neroverdi tornano alla sconfitta dopo sette vittorie di fila. Grosso e i suoi, quindi, non riescono a mettersi in fuga, con ildi Inzaghi che accorcia a -3 e stacca lo, fermo al terzo posto. I bianconeri, infatti, vengono fermati in casa dal Mantova, che in inferiorità numerica rimane in vantaggio fino al 93’, per essere poi raggiunto da Falcinelli. Tra Cesena e Cremonese la spuntano i grigiorossi grazie alla rete di Vandeputte al 60’, mentre il Bari sprofonda: contro il Palermo arriva la terza sconfitta consecutiva. Vincono anche Frosinone, Cittadella e Reggiana, mentre finiscono intà Brescia – Modena, Cosenza – Catanzaro e Sampdoria – Carrarese.