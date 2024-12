Ilnapolista.it - Ranieri: «Pellegrini? Valuteremo le offerte. Ho fiducia in lui, vorrei che fosse felice alla Roma»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dellaClaudioha tenuto la conferenza stampa in vista del match contro il Milan.: «le. Hoin lui,che»Allenamento aperto l’1 gennaio. E’ un modo per dare il benvenuto ai tifosi. Sono loro la vostra forza?«Sicuramente i nostri tifosi si sottolinei, sono la nostra forza, il nostro sangue. Ci danno la voglia di lottare sempre. Siamo professionisti e un conto è farlo con il pubblico che ti sospinge e un conto e che non ti sospinge. Oggi resta difficile aprire il campo di allenamento».Più complessa la missione di Fonseca o di?«Gli allenatori hanno sempre delle complessità che devono gestire. Dipende molto dalle piazze e dall’incontro che si fa con gli addetti ai lavori. Io ho trovato giocatori splendidi.