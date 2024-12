Ilgiorno.it - Raccolta fondi per la chiesa di Caravaggio

Leggi su Ilgiorno.it

Motociclisti in campo per favorire la ristrutturazione dell’organo ecclesiastico. Iniziativa a scopo benefico, per le feste natalizie, a Codogno. "La sera della vigilia di Natale – riferisce Fabrizio Scarpa, esponente del Motoclub di Codogno – il Motoclub Codogno e gli Amici dello Zinghetto, sono stati presenti in piazza XX Settembre a Codogno, per distribuire vin brulè e marshmallow per i bambini, sino a tarda notte". Si tratta di un appuntamento che viene ripetuto da anni, con l’obiettivo di devolvere le offerte in beneficenza. "Come sempre il vin brulé è stato offerto e preparato dalla signora Marisa Gavardi, moglie del compianto volontario di protezione civile, di altre associazioni e inventore della “Ciclolonga delle rose” (quest’anno proposta proprio dal motoclub) Giuseppe Vecchietti, che ringraziamo per l’aiuto e peraltro ci concede gratuitamente la sede del Motoclub, oltre a prestarsi per tante iniziative – prosegue -.