Panorama.it - Pierre Niney: «Interpretare MonteCristo è un sogno paragonabile a quello dell’impersonare Amleto»

Leggi su Panorama.it

Marsiglia, 1815. Tutti i sogni del giovane Edmond Dantès stanno per diventare realtà: promosso a capitano di nave può finalmente sposare l'amore della sua vita, Mercedes. Ma il suo successo ispira gelosia da varie parti. Tradito dai suoi rivali e denunciato come membro di una cospirazione pro-Bonaparte, viene imprigionato senza processo al castello d'If, senza speranza di ritorno. Dopo 14 anni di istruzione, in segreto, da parte del compagno di prigionia Abbé Faria, Dantès riesce a fuggire e a impossessarsi del leggendario tesoro nascosto sull'isola di. Ora, con un'enorme fortuna, escogita un piano straordinario per esigere la vendetta che brama. Assumendo molteplici identità - tra cui "il Conte di" - Dantès prima corteggia i suoi nemici, ora dignitari di alto rango, per meglio distruggerli poi.