McBlu76 a TTN: "Napoli, la Champions League è fondamentale"

Marco Cannata, creatore e gestore della famosa pagina “LaBene” in arte ““, ha rilasciato un’intervista a TerzoTempo.com. Queste le sue dichiarazioni:Dove può arrivare questodopo le ultime vittorie?“L’obiettivodelè quello di qualificarsi per la, poi per il resto dipende da come sì riuscirà a completare la squadra nel mercato di gennaio. Bisogna vedere anche come saremo posizionati tra marzo e aprile”.Quanto conta avere un uomo come Lele Oriali nello staff?“Oriali è il manifesto di uno staff, è. La figura di Lele Oriali che ha vinto tanto, è andato a colmare una lacuna che almancava da tanto tempo. Lui ha fatto tantissimo e bene come dirigente”.Mercato di gennaio alle porte, in quale reparto faresti qualche acquisto?“Pensare di tornare a giocare a tre mi sembra complicato, il bisogno di un difensore centrale mi sembra chiaro ed evidente, perchè Rafa Marin non è ritenuto pronto.