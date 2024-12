Ilfattoquotidiano.it - L’auto elettrica in Cina non è più il futuro: “Nel 2025 saranno più vendute delle tradizionali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Innon è più il. O meglio lo è ancora per qualche mese. Già nel, secondo il Financial Times, le vendite di veicoli a batteria supereranno per la prima volta quelle di vetture con motore termico. Un sorpasso storico con il quale Pechino brucia i tempi e si pone alla guida della rivoluzionee-car, lasciando indietro i rivali occidentali.Le vendite di veicoli elettrici – secondo stime concordi – saliranno del 20% nel Paese orientale volando a oltre 12 milioni di unità, più del doppio dei 5,9 milioni del 2022. Allo stesso tempo le vendite di auto con motorizzazionisono attese calare del 10% a meno di 11 milioni di veicoli, con una contrazione di quasi il 30% rispetto al 2022.Il sorpassoauto elettriche – secondo Robert Liew, direttore della ricerca sulle rinnovabili di Wood Mackenzie – segnala il successo cinese nello sviluppo della tecnologia e nell’assicurarsi le forniture dei materiali essenziali per le e-car e lo loro batterie.