Lanazione.it - La festa continua: conti in pareggio. Carcere e poveri, il vescovo rilancia. Jovanotti fa gli auguri vestito da stella

Sfilano sul trenino di Natale come pendolari di ritorno al lavoro. Sono le 18 passate di ieri e il mini-pullmino passa di nuovo in centro al massimo carico. Sono gli ultimi turisti del Natale, famigliole, bambini, impegnati a intercettare la coda della. Che però non accenna a finire. La due giorni del Natale non registra i numeri trionfali del weekend di Fiera nè quelli dell’otto dicembre. Però conferma che Arezzo è diventata una delle grandi mete del Natale italiano. Lo conferma per Santo Stefano e lo conferma nel pomeriggio della. Il tempo di un pranzo non troppo frugale e i vialetti del Prato tornano a riempirsi. Non c’è la coda alla Casa di Babbo Natale nè in Fortezza ("Ma lei è sicuro di essere residente? Mi fa vedere la carta d’identità?") però siamo lontani dal deserto di altri Natali, di altre stagioni.