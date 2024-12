Iltempo.it - “Io e quella multa da 35mila euro”. Torna l'incubo delle cartelle pazze

Una «cartella» Tari da oltre 35 milada pagare entro il 17 dicembre. È il regalo che quest'anno ha trovato sotto l'albero di Natale il signor Emanuele D'Andria, 78 anni, che spiega di usare una piccola stanza della sua casa in zona Pisana come studio per proseguire saltuariamente il lavoro di ingegnere. Proprio in merito a quest'attività professionale Ama lo ha accusato di «omessa dichiarazione» e di «evasione totale» del tributo, fra il 2020 e il 2023, per una superficie di ben 496 metri quadrati in cui, secondo la municipalizzata, avrebbe ricevuto i clienti nonostante si tratti di cantine e rimesse in due diversi immobili. «Un errore macroscopico. Per lavorare uso una stanza di 11 metri quadrati, dentro casa mia e non certo in una pertinenza, e pago la Tari dal 2003», racconta l'ingegnere a Il Tempo, spiegando di aver dovuto presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria «perché, nonostante abbia presentato istanza di autotutela, Ama non mi ha risposto».