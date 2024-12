Innovazione, per le applicazioni di IA neuroni artificiali veloci come la luce

Leggi su Ildenaro.it

un miliardo di volte piùdi quelli umani: sono i nuovi dispositivi ispirati al funzionamento deiumani, ma che usano impulsi dilaser. Promettono di potenziare enormemente la capacità dell’Intelligenza Artificiale e sono il risultato della ricerca guidata da Chaoran Huang dell’Università Cinese di Hong Kong, pubblicato sulla rivista Optica. Negli ultimi anni è diventata sempre più evidente la necessità di rivoluzionare i classici transistor perché i microchip tradizionali sono ormai vicinissimi al loro limite massimo, una soglia oltre la quale è difficilissimo migliorarne le prestazioni, ed emerge sempre più urgentemente la necessità di ridurne i consumi energetici, in particolare per gli algoritmi di IA. Una risposta arriva sta arrivando dai cosiddetti, dispositivi elettronici per molti versi simili ainaturali.