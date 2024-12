Sport.quotidiano.net - Il mercato: per Fazzini c’è la fila. E anche Ismajli ha tanti estimatori. In entrata si guarda agli svincolati: piace Djidji

All’inizio deldi gennaio manca ormai poco e uno dei nomi più attenzionati è quello di, oggetto del desiderio di Napoli e Lazio, con la Fiorentina alla finestra. Forte dei primi contatti avvenuti già la scorsa estate quando il club azzurro rifiutò una prima offerta al di sotto dei dieci milioni di euro, la società partenopea sembra in vantaggio con i bene informati che danno per certo un nuovo affondo di De Laurentiis entro la Befana. Il Napoli metterebbe sul piattouna contropartita, l’esterno offensivo Zerbin, ma l’Empoli vorrebbe inserire nella trattativaWalid Cheddira. L’attaccante italo-marocchino è un vecchio pupillo del club azzurro, ma in questo momento sembra una pista difficilmente percorribile. Da agosto infatti Cheddira è in prestito secco all’Espanyol nella Liga spagnola e per passarlo all’Empoli il Napoli dovrebbe prima risolvere il prestito con il club di Barcellona.