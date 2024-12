Lopinionista.it - Il granchio blu della Sacca degli Scardovari nella nuova puntata di “Paesi, paesaggi…”

MILANO – Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”. Davide Rampello si trovalaguna, in provincia di Rovigo. In questa terra l’uomo si dedica da millenni alla pesca e all’acquacoltura. Oggi si allevano cozze, ostriche rosa e vongole che adesso hanno un nemico: ilblu. Ma anche le peggiori minacce possono diventare opportunità.Il paesaggio del delta del Po fa da sfondo alla storia di cinque giovani professioniste che hanno creato un’azienda unica e innovativa, una filiera dedicata alla pesca, alla trasformazione e alla distribuzione delblu. Loro amano definirsi “mariscadoras” come le pescatrici galiziane. La giornata inizia in laguna con i pescatori che hanno realizzato speciali nasse per la cattura selettiva delblu.