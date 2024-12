Il derby di A1 femminile va alla Savino Del Bene, ma il Bisonte non demerita

Leggi su Corrieretoscano.it

DelScandicci – IlFirenze 3-1 (27-29,25-18,25-13,25-18)DELSCANDICCI: Ribechi, Herbots 13, Castillo (L1), Ruddins (L2), Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 3, Bajema n.e., Graziani n.e., Nwakalor 16, Carol 11, Antropova 24, Mingardi 15, Gennari n.e.. All.: GaspariILFIRENZE: Acciarri 2, Malual 17, Butigan 4, Leonardi (L1), Battistoni, Baijens 9, Giacomello, Nervini 2, Lapini n.e., Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. BendandiARBITRI: Verrascina – CarettiFIRENZE – LaDelfa suo ildi ritorno di Firenze ma ilnone mette paura alle avversarie vincendo ai vantaggi una prima frazione giocata punto a punto.Ilfiorentino sorride per la tredicesima volta consecutivaDelVolley che, in occasione del Boxing Day, si aggiudica il match della quindicesima giornata di Serie A1 davanti agli oltre 2800 accorsi a Palazzo Wanny.