Bergamonews.it - I casi di cronaca che hanno scosso il 2024: il ricordo delle vittime e il punto sulle inchieste

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Chi li osserva dall’esterno, li chiama in maniera un po’ asettica ‘di’. Ma è consapevole della prospettiva diversa che, per forza di cose, adotta chi dentro questi ‘’ si ritrova da un momento all’altro, senza alcun preavviso. Drammi che stravolgono gli affetti, che ribaltano le esistenze. Alcuni di questi ‘’ resteranno a lungo impressi nella memoria. Difficile, forse impossibile, scordare l’omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola, accoltellata in strada da uno sbandato che per fuggire alla noia della quotidianità si è abbandonato a una notte d’ebbrezza assassina. O ancora, l’assurda morte di Sara Centelleghe, uccisa a colpi di forbici da un altro killer per caso, piombato nella sua camera da letto anche lui in cerca di ebbrezza: quella che gli davano le droghe che pensava di trovare in casa.