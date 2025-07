Francia il debito pubblico galoppa | tra le misure il primo ministro pensa di sopprimere la Pasquetta

C'è crisi, tagliamo le vacanze. In Francia non si fanno scuse. Il debito pubblico galoppa e il primo ministro Francois Bayrou ha presentato una manovra lacrime e sangue, che include - tra le misure - la soppressione di due feste molto sentite dai francesi: la Pasquetta e l'8 maggio, la festa della vittoria sul nazismo. Parola d'ordine: produrre di più per abbattere l'indebitamento, che a Parigi corre al ritmo di 5mila euro al secondo. Bayrou ha anticipato di due mesi la presentazione del bilancio per convincere il Paese della necessità dei tagli. Ma le proteste sono arrivate subito, da sinistra a destra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia,"il debito pubblico galoppa: tra le misure il primo ministro pensa di sopprimere la Pasquetta

La Francia punta alla maxi-spesa militare ma l’unica grandeur è quella del debito - La grandeur, per ora, è solo quella del debito pubblico: la Francia di Emmanuel Macron vuole alzare nettamente la spesa militare per aumentare la sua proiezione di potenza e rafforzare le forze armate, la capacità del Paese di competere negli scenari globali e di restare al traino della rinascente potenza militare tedesca, ma i vincoli dei fondi pubblici a disposizione sono difficili da ignorare.

Debito pubblico, la Francia taglia l’assistenza sanitaria. E con le spese militari al 5% sarà ancora peggio - Ancora tagli alla spesa pubblica di quasi 5 miliardi di euro, più esattamente 4,7 miliardi, entro la fine dell’anno per rispettare l’impegno di riportare il deficit pubblico dal 5,8% del PIL nel 2024 al 5,4% nel 2025.

La Francia verso l’austerità : il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo - Parigi, 14 luglio 2025 – Il piano di austerità da 40 miliardi di euro per il 2026 che il primo ministro francese François Bayrou presenterà martedì è destinato a essere respinto da tutte le forze di opposizione, aprendo la strada a una possibile caduta del governo in occasione del voto parlamentare previsto per l’autunno.

Il Presidente francese Bayrou ha detto che per risanare il debito pubblico i francesi dovranno lavorare anche a Pasquetta - E anche l'8 maggio, giorno in cui si festeggia la fine della Seconda guerra mondiale. rivistastudio.com scrive