Consiglio dei Ministri | un brindisino alla guida della Prefettura di Imperia

ORIA - Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 14 luglio scorso, ha deliberato la nomina del dott. Antonio Giaccari, originario di Oria e giĂ viceprefetto vicario della Prefettura di Lecce, a nuovo Prefetto di Imperia (Liguria). La nomina del dott. Giaccari rappresenta un riconoscimento per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: consiglio - ministri - prefettura - imperia

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il Consiglio dei Ministri - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti.

Decreto contro bullismo e cyberbullismo: c’è l’ok del Consiglio dei Ministri, presto il numeto verde - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, attuando la delega prevista dall’articolo 3 della legge n.

Fine vita, il Consiglio dei ministri impugna la legge della Toscana. Giani: "Scelta paradossale" - Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge sul fine vita approvata dalla Toscana lo scorso febbraio.

Consiglio dei Ministri: un brindisino alla guida della Prefettura di Imperia; Giaccari lascia Lecce dopo un lungo impegno: nominato nuovo prefetto di Imperia; Cambio alla Prefettura di Imperia: Valerio Massimo Romeo trasferito a Siena, arriva Antonio Giaccari.

Antonio Giaccari lascia la Prefettura di Lecce, per lui arriva la nomina a Prefetto di Imperia - Il neo Prefetto, in servizio dal 1994, ha svolto la propria attività presso le Prefetture di Bergamo, Pisa, Brescia, Brindisi, Roma, Parma ... leccenews24.it scrive

Giaccari lascia Lecce dopo un lungo impegno: nominato nuovo prefetto di Imperia - Nel Salento ha occupato la funzione di viceprefetto vicario, distinguendosi nell’ambito della cabina di coordinamento de ... Come scrive lecceprima.it