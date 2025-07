Avellino il presidente dei commercianti avverte | Il commissariamento sarebbe deleterio per tutti

Il presidente dell’Associazione Commercianti, Oreste La Stella, ha rivolto un appello sul possibile commissariamento del Comune di Avellino, evidenziando i rischi che tale misura comporterebbe e auspicando un ritorno alla collaborazione tra l’attuale sindaca Laura Nargi e il suo predecessore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - presidente - commercianti - commissariamento

De Vizia Transfer denuncia il Presidente della Provincia di Avellino - Il Professor Avvocato Alessandro Diddi rende noto di aver ricevuto mandato dalla societĂ DE VIZIA TRANSFER S.

"Pronta a collaborare": Nargi saluta la nuova Presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena - «Alla dottoressa Francesca Spena, in qualità di sindaco e rappresentante di questa comunità , rivolgo il mio più sincero e sentito augurio di buon lavoro.

Francesca Spena nuovo presidente del Tribunale di Avellino - Francesca Spena  è la nuova presidente del Tribunale di Avellino.  In magistratura dal 1991, Spena ha iniziato il proprio percorso professionale, dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli, presso la ex pretura circondariale di Caserta, per poi esercitare le funzioni di  gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sito web del comune di Avellino, la sindaca Nargi, in merito alla crisi, rilascia... Vai su Facebook

Avellino, il presidente dei commercianti avverte: “Il commissariamento sarebbe deleterio per tutti”; Dodici mesi di commissariamento sarebbero un’enormità : Bilotta avverte sui rischi per Avellino.

Avellino, Il no a Nargi di De Luca jr: «Mancano le condizioni» - A parlare è Piero De Luca, deputato Pd e coordinatore della corrente bonacciniana e figlio ... ilmattino.it scrive

Avellino, dopo le proteste dei commercianti l'isola pedonale in centro ... - ai commercianti e ai residenti del cuore antico in protesta contro l'eccessiva estensione, soprattutto temporale, ... Scrive ilmattino.it