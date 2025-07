Lookman l’Inter trova il jolly perfetto per l’alternativa tattica di Chivu

In casa Inter il nuovo nome caldo che circola in viale della Liberazione a Milano è quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe essere il nuovo rinforzo dei nerazzurri, ideale per le nuove idee tattiche di Chivu. NOVITÀ DI MERCATO – L’Inter è pronta a formulare un’offerta ufficiale per Ademola Lookman pari a 40 milioni di euro. Il classe 1997 ha espresso parere favorevole ad un trasferimento in nerazzurro. La cifra messa sul piatto dai nerazzurri sembrerebbe al di sotto di 10 milioni di euro rispetto ai 50 milioni richiesti dalla società dei Percassi. La novità della trattativa è che l’Inter ha la possibilità di formulare un’offerta importate senza dover passare dalla cessione di un big. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Inter trova il jolly perfetto per l’alternativa tattica di Chivu

