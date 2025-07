Alberto Costa Juve l’affare con lo Sporting Lisbona rallenta! Svelata la mossa di Tudor per far restare il portoghese a Torino | le ultimissime novità

Alberto Costa Juve, l’affare con lo Sporting Lisbona rallenta: gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Il mercato Juve continua a lavorare sul mercato con grande determinazione, e uno degli argomenti caldi riguarda la trattativa con lo Sporting Lisbona per Alberto Costa, difensore classe 2003. La situazione, come ha spiegato Gianni Balzarini, si è un po’ arenata negli ultimi giorni, con il club bianconero che ha alzato le proprie richieste economiche. In particolare, la Juventus ha chiesto 15 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Tuttavia, lo Sporting ha fatto un’offerta inferiore, di circa 12 milioni di euro più bonus, senza inserire la clausola sulla rivendita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, l’affare con lo Sporting Lisbona rallenta! Svelata la mossa di Tudor per far restare il portoghese a Torino: le ultimissime novitÃ