Esposito Inter futuro sicuramente lontano da Milano | un altro club di Serie A in corsa per l’attaccante

Esposito Inter, l’attaccante 23enne potrebbe lasciare i nerazzurri a titolo definitivo con una cifra accessibile per diversi club di Serie A. Il futuro di Sebastiano Esposito non sarĂ all’ Inter. L’attaccante di Castellammare di Stabia, classe 2002, sembra ormai orientato verso una nuova destinazione, e non solo in prestito. Dopo il suo periodo all’ Empoli la scorsa stagione, dove ha cercato di mettersi in mostra, Esposito ha attirato l’attenzione di diversi club. Secondo le ultime informazioni, il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro, una cifra accessibile anche per le squadre di Serie A piĂą piccole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, futuro sicuramente lontano da Milano: un altro club di Serie A in corsa per l’attaccante

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

Il Borussia Mönchengladbach avrebbe effettuato un sondaggio per Sebastiano Esposito. A riportarlo è Gianluca Di Marzio L'attaccante classe 2002 sarebbe in uscita dall'Inter, non rientrerebbe nei piani di Chivu Resta da capire se il club tedesco passerà

Sebastiano #Esposito è vicino al #Cagliari. Il club sardo ha offerto 7 milioni di euro + una percentuale sulla futura rivendita all'#Inter per l'attaccante. ? @DiMarzio

Inter, Sebastiano Esposito via a titolo definitivo? Due club davanti a tutti; 13 club su Pio Esposito, c’è anche il Bologna: l’Inter ha deciso il suo futuro; Cagliari vicino a Sebastiano Esposito dell'Inter: le news.

Cagliari, il nome di Esposito mette tutti d’accordo. Ma il giocatore ha dato gradimento a… - Sull'attaccante dell'Inter Esposito c'è la Fiorentina, il Cagliari e anche il Borussia Moenchengladbach. Da fcinter1908.it

Pio Esposito Inter, ora l’obiettivo è prendersi la Nazionale: nerazzurri sicuri, è nata una stella - Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. Scrive informazione.it