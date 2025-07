La Procura manda Finanza Ispettorato del lavoro e l' ufficio Immigrazione a setacciare Gruppo 8 e Sofalegname

Ispezione congiunta di Guardia di Finanza, Carabinieri dell'ispettorato del Lavoro e dell'ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura all'interno dello stabilimento di via Gramadora di “Gruppo 8”, una parta del quale era locato fino ad alcuni giorni fa in comodato alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: finanza - ispettorato - lavoro - ufficio

#QuesturadiEnna #essercisempre RISULTATI OPERATIVI ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA DI ENNA SVOLTA UNITAMENTE ALLE PATTUGLIE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL COMUNE DI BARRAFRANCA 100 p Vai su Facebook

Mobile imbottito, nuovi blitz della Guardia di Finanza nelle aziende: scoperti lavoratori in nero; Lavoro nero e minorenni sfruttati a Tropea, controlli dell’Ispettorato e della Finanza in tre attività turistiche: sanzioni e due sospensioni; Lavoro in nero, tre aziende di Nocera denunciate.

Via al «Siisl»: l’ufficio del lavoro virtuale del ministero ora è ... - Ma dal 18 dicembre Siisl diventa per tutti: sulla piattaforma ideata dal ministero del Lavoro e gestita dall’Inps, chiunque potrà inserire il ... Come scrive corriere.it

Cantieri sulla Savona-Torino nel mirino di Finanza e Ispettorato del ... - Savona – Intervento della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato del lavoro di Savona sui cantieri autostradali della Torino- Si legge su ilsecoloxix.it