La Virtus centra il colpo dell' estate | Saliou Niang è ufficialmente un giocatore delle Vu Nere

Con un post, già virale, comparso su tutti i propri account social la Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. ha comunicato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Saliou Niang. Niang, classe 2004, nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Aquila Trento ed è stato uno dei protagonisti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: niang - saliou - virtus - centra

NBA: tra i dichiarati per il Draft anche Saliou Niang e David Torresani. Sarr rinvia - Tempo di Draft 2025 molto vicino, ed è tempo anche di scoprire quanti sono i giocatori che hanno deciso di dichiararsi per la notte delle scelte, dei 60 (anzi, 59 per essere precisi) che andranno a giocarsi un posto nella prossima stagione della lega professionistica americana.

Saliou Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers! L’azzurro resterà in Europa - Saliou Niang ha centrato il suo obiettivo! Il 21enne di origini senegalesi ma già nel giro della nazionale italiana è stato selezionato al Draft NBA con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers.

Draft, tutti i nomi chiamati al secondo giro: c'è anche l'azzurro Saliou Niang - Da Fleming n. 31 al quintetto Duke al completo, all'azzurro pescato da Cleveland e per ora piazzato a Bologna, ecco come è andata

? SALIOU NIANG È STATO SCELTO AL DRAFT NBA: A CHIAMARLO SONO I CAVS CON LA #58. Ora lo aspetta la Virtus Bologna. Il sogno è realtà... https://www.pianetabasket.com/primo-piano/saliou-niang-ce-l-ha-fatta-scelto-al-draft-nba-2025-ma-gio Vai su Facebook

La Virtus centra il colpo dell'estate: Saliou Niang è ufficialmente un giocatore delle Vu Nere; Virtus Bologna-Niang, ora è ufficiale: contratto pluriennale per l'ex Trento; Mercato Virtus Bologna: Saliou Niang si presenta. Ora manca solo un’ala.

Mercato Virtus Bologna: Saliou Niang si presenta. Ora manca solo un’ala - Con l’arrivo dell’ex Trento e giocatore della nazionale italiana, le Vu Nere restano a caccia di un secondo lungo che dovrà affiancare Diouf ... Lo riporta msn.com

UFFICIALE – Saliou Niang vestirà la maglia della Virtus Segafredo Bologna - L'attesa è stata più lunga del previsto, anche per attendere la fine della Summer League NBA giocata con i Cleveland Cavaliers, squadra che l'ha scelto ... Da basketinside.com