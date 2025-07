Lookman Inter Di Marzio conferma | Offerta non trattabile Ecco cosa pensa il giocatore

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter si prepara a un’offerta concreta per Ademola Lookman, con la trattativa destinata a entrare nel vivo. La notizia dell’ultimo minuto, che vede l’ Inter pronta a compiere un affondo importante per Ademola Lookman, ha sorpreso molti, soprattutto considerando che la dirigenza nerazzurra ha già investito 25 milioni di euro per l’acquisto di Bonny. Tuttavia, come sottolineato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nulla è lasciato al caso. Secondo Di Marzio, l’ Inter sarebbe intenzionata a formulare un’offerta ufficiale di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare a 45 milioni con l’inclusione di bonus, ma che non sarà negoziabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Di Marzio conferma: «Offerta non trattabile. Ecco cosa pensa il giocatore»

In questa notizia si parla di: lookman - inter - marzio - offerta

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Di Marzio: “Per #Lookman l’#Inter offre 40 milioni all’#Atalanta: il club guidato da Marotta non è intenzionato ad alzare il prezzo dell’offerta al momento. L’Atalanta chiede non meno di 50 milioni di euro per vendere il nigeriano. Le alternative per l’Inter sono Nic Vai su X

C’è una base d’intesa tra Inter e Sassuolo per Tajon Buchanan. ? L’offerta dei neroverdi è di 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L’Inter manterrebbe inoltre il controllo del cartellino. ? Buchanan vuole giocare! - Alfredo Pedullà Vai su Facebook

L’Inter fa sul serio per Lookman: accordo col giocatore, pronti 40 milioni per l’Atalanta; Calciomercato Inter: assalto a Lookman, ecco l'offerta; Inter, accordo con Lookman: le cifre dell'affare e come giocherebbero i nerazzurri.

Sky – Lookman, c’è una promessa: Inter, offerta non trattabile e tempi brevi. Oaktree ha… - E per nerazzurro si intende il nerazzurro dell'Inter. Si legge su fcinter1908.it

SKY - Blitz Inter per Lookman: accordo col giocatore, 40 milioni all'Atalanta! - Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, "ci sono stati contatti tra i nerazzurri e l’Atalanta, con la squadra di Chivu che ha ... Secondo msn.com