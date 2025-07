LIVE Cobolli-Ajdukovic 5-4 Italia-Croazia 1-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA | il romano ha girato il set d’apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-VEKIC DI HOPMAN CUP DALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO DI HOPMAN CUP CON COBOLLIBRONZETTI (3° MATCH DALLE 17.30) 30-0 Decolla il rovescio difensivo. 15-0 Non risponde Cobolli sulla seconda di dritto. 5-4 A zero il romano, ha girato il set. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Lungo il rovescio difensivo di Ajdukovic. 4-4 E c’è stavolta il contro-break di Cobolli! Non rimane in campo il rovescio in palleggio di Ajdukovic. 30-40 Nuovo gratuito dopo il servizio. Palla break! 30-30 Tira la seconda di servizio e fa punto Ajdukovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

