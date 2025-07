Friedkin rilancia | nasce Pursuit Sports la holding del futuro tra Roma sport USA e ambizioni globali

Nel silenzio che precede i grandi annunci, Dan Friedkin ha mosso l’ennesimo passo da regista riservato ma visionario. Il proprietario della Roma, dell’Everton e del Cannes ha ufficialmente fondato Pursuit Sports, una nuova realtà imprenditoriale destinata a diventare il motore strategico del suo universo calcistico, e non solo. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare la gestione dei club attualmente sotto il suo controllo e contemporaneamente aprire la porta a nuove acquisizioni nel panorama sportivo internazionale, con un occhio di riguardo agli Stati Uniti. Un nuovo capitolo manageriale. A guidare questa impresa sarà Dave Beeston, manager dal curriculum pesante, ex colonna del Fenway Sports Group e poi in forze al fondo Clearlake Capital, oggi anche tra i co-proprietari del Chelsea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Friedkin rilancia: nasce Pursuit Sports, la holding del futuro tra Roma, sport USA e ambizioni globali

