Attore nominato agli oscar escluso da fantastic four | scopri perché

l’assenza di john malkovich nel film “the fantastic four: first steps”. Il nuovo capitolo cinematografico dedicato ai fantastici quattro, previsto per questa stagione, ha subito un’importante modifica nel cast. La produzione ha comunicato ufficialmente l’esclusione di una figura di spicco, suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. motivazioni dietro l’esclusione dell’attore. le dichiarazioni del regista. In un’intervista rilasciata a Variety, il regista Matt Shakman ha spiegato che la decisione di non includere piĂą John Malkovich nel progetto è stata dettata da esigenze di post-produzione e dal processo di editing finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attore nominato agli oscar escluso da fantastic four: scopri perchĂ©

